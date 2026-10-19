Comment utiliser mon aspirateur-robot Philips HomeRun pour la première fois ?

Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 5000.

1. Vous pouvez faire fonctionner le robot avec l'application Philips HomeRun intuitive et facile à utiliser. Scannez le QR code sur la couverture du Guide de démarrage rapide ou recherchez « application Philips HomeRun » dans votre boutique d'applications.

2. Configurez la connexion Wi-Fi. Assurez-vous que le robot ainsi que votre appareil mobile disposent d'une bonne couverture Wi-Fi et que votre appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez que le robot se connecte.

Appuyez sur le bouton « Ajouter un robot » (Add robot) dans l'application et suivez les instructions.

Appairez le robot avec le Wi-Fi dans l'application. Assurez-vous d'avoir votre mot de passe Wi-Fi à portée de main.

Appuyez simultanément sur le bouton de démarrage/arrêt et sur le bouton de retour pendant trois secondes. Le voyant du robot clignote en blanc pour indiquer que le robot est en mode de configuration Wi-Fi.

Cliquez sur le bouton Rejoindre (Join) s'il est visible dans l'application pour vous connecter au réseau « Robot Philips ».

Remarque :

Si le bouton Rejoindre (Join) n'est pas visible dans l'application, quittez l'application et accédez au Wi-Fi dans « Paramètres » (Settings) sur votre appareil mobile. Vous pouvez alors sélectionner le réseau « Robot Philips » pour vous y connecter. Après la connexion au réseau « Robot Philips », accédez manuellement à l'application pour robot HomeRun afin de poursuivre la connexion Wi-Fi.

Votre robot peut se connecter aux bandes de fréquences Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.

En cas d'échec de l'appairage Wi-Fi :

Remarque : Si le voyant du robot clignote en orange, cela signifie que l'appairage Wi-Fi a échoué. (voir l'image ci-dessous)

Quittez l'application HomeRun.

Vérifiez la connexion Wi-Fi de votre smartphone.

Vérifiez que vous avez sélectionné le bon modèle.

Vérifiez que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi.

Vérifiez que le robot est toujours en mode de configuration Wi-Fi.

Vérifiez si la sécurité enfant est activée. Si cette option est activée, désactivez-la et retentez l'appairage.

Comment activer et désactiver la sécurité enfant à partir du robot :