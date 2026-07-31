ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Puis-je donner à mon bébé des liquides épais avec la tétine Natural Response ?

Oui. Vous pouvez utiliser les tétines Natural Response Philips Avent avec des liquides épais comme avec du lait. Le lait infantile anti-régurgitation (AR), les laits aux céréales, les bouillies pour bébés, les mélanges lait/purée pour bébés et les soupes sont des liquides épais.

Comme les liquides épais coulent moins vite, vous aurez peut-être besoin d'un numéro de tétine plus élevé pour obtenir un débit qui convienne à votre bébé.

Vous pouvez utiliser la tétine Natural Response numéro 6 (« liquides épaissis »), spécialement conçue pour les liquides épais.

Les tétines Natural Response Philips Avent sont disponibles avec des débits de 1 à 5 aux États-Unis et au Canada, et de 1 à 6 dans d'autres pays.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71 , SCY903/63 , SCD838/12 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance