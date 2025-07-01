Assistance Philips Pourquoi mon bébé refuse-t-il la tétine Natural Response ?

La tétine Natural Response a été créée de manière à se comporter davantage comme un sein afin que votre bébé puisse boire, avaler et respirer à son rythme naturel et selon sa façon de téter. Le lait ne s'écoule de la tétine que lorsque votre bébé tète activement. Les bébés habitués aux biberons à débit libre devront adapter leur façon de téter et auront besoin d'un certain temps pour s'habituer à la tétine Natural Response.

La plupart des bébés sont sensibles au changement. Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires avant qu'ils ne s'habituent à une nouvelle façon de téter. Présentez un nouveau biberon à votre bébé lorsqu'il est détendu et qu'il n'a pas faim. Si vous avez essayé plusieurs fois de donner le biberon à votre bébé sans succès, cela peut signifier qu'il a besoin d'une autre tétine avec un débit différent.

Il est important de trouver la tétine adaptée : Chacun apprend à son propre rythme. Téter est un savoir-faire que certains bébés acquièrent plus vite que d'autres. C'est pourquoi il peut être intéressant pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response.



Quand changer de tétine ? Si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il s'impatiente, essayez la tétine Natural Response au débit plus élevé. Optez pour le biberon Natural d'origine 60 ml (SCF039/17) équipé d'une tétine Natural T0 (SCF657/27) pour faciliter la tétée si bébé met plus de 20 minutes à finir 50 ml avec une tétine Natural Response. Si les difficultés de tétée persistent, consultez un professionnel de santé.