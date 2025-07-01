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Mon aspirateur Philips AquaTrio convient-il à chaque sol, moquette et tapis ?

Pour en savoir plus sur toutes les surfaces sur lesquelles vous pouvez utiliser votre Philips AquaTrio série 7000 ou 9000, lisez notre article ci-dessous.

aquatrio 7000 et 9000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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