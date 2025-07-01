Mon aspirateur Philips AquaTrio convient-il à chaque sol, moquette et tapis ?

Aspirez et lavez en même temps

Votre Philips AquaTrio série 9000 est adapté à l'aspiration et au lavage en simultané. Inutile d'aspirer le sol avant de le laver, car la configuration Aspiration et nettoyage lave activement votre sol dur pour capturer toutes sortes de saletés, dont les liquides et les taches.



Sols durs

Cette configuration permet d'aspirer et de laver tous les types de sols durs, à l'exception des parquets en bois brut.



N'utilisez la configuration Aspiration et nettoyage sur un sol en lino que lorsqu'il est correctement posé pour éviter que la brosse AquaSpin ne l'aspire.



Sols délicats

Si vous nettoyez régulièrement et facilement vos sols durs délicats à la serpillère humide, vous pouvez aussi utiliser le Philips AquaTrio série 9000. La configuration Aspiration et nettoyage comprend des brosses en microfibre qui éliminent efficacement et en douceur les saletés, les taches et les éclaboussures.

