ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Peut-on gérer son abonnement au OneBlade Club depuis l'application Philips OneBlade ?

Vous pouvez consulter votre abonnement au OneBlade Club dans l'application Philips OneBlade. Si vous avez besoin de gérer ou de modifier votre abonnement, vous serez redirigé de l'application vers la page Web OneBlade Club. 


Cliquez sur votre pays de résidence dans la liste ci-dessous pour accéder à votre abonnement au OneBlade Club :

Autriche
Belgique
République tchèque
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Espagne
Suède
Royaume-Uni
États-Unis

Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons d'accéder aux pages Web ci-dessus en utilisant Google Chrome.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP4631/65 , QP4530/30 .

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance