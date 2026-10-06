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Les réservoirs d'eau de mon aspirateur Philips AquaTrio passent-ils au lave-vaisselle ?

Les réservoirs d'eau et le bac à poussière (AquaTrio série 9000) de votre aspirateur Philips AquaTrio ne passent pas au lave-vaisselle. Découvrez comment nettoyer ces pièces dans notre article ci-dessous.

aquatrio 9000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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