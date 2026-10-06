Les réservoirs d'eau de mon aspirateur Philips AquaTrio passent-ils au lave-vaisselle ?
Les réservoirs d'eau et le bac à poussière (AquaTrio série 9000) de votre aspirateur Philips AquaTrio ne passent pas au lave-vaisselle. Découvrez comment nettoyer ces pièces dans notre article ci-dessous.
Vous pouvez nettoyer les deux réservoirs d'eau sous le robinet, y compris le filtre humide situé dans le réservoir d'eau sale.
Laissez le bouchon du réservoir d'eau sale et son accessoire de débit d'eau sécher complètement avant de le remettre. Si les deux éléments sont complètement secs, vous pouvez replacer le bouchon sur le réservoir d'eau sale et replacer le tout dans l'appareil.
Utilisez la fonction Autoclean après chaque séance de nettoyage.
Regardez les instructions détaillées pour nettoyer les réservoirs d'eau dans notre vidéo.
Le bac à poussière de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 ne passe pas au lave-vaisselle.
Pour des performances optimales, nettoyez le bac à poussière chaque fois que vous le videz et suivez les étapes ci-dessous : 1. Retirez le boîtier de filtre avec le filtre en mousse (image 1). 2. Videz le bac à poussière dans une poubelle (image 2). 3. Rincez l'intérieur du bac à poussière et le cyclone au robinet (image 3). Remarque : Ne passez pas le bac à poussière au lave-vaisselle ! 4. Laissez le bac à poussière et le cyclone sécher complètement (image 4). 5. Replacez le boîtier de filtre avec le filtre en mousse une fois le bac à poussière sec (image 5). 6. Reconnectez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière (image 6). Remarque : Ne reconnectez pas l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière sans le porte-filtre contenant le filtre en mousse.
Les réservoirs d'eau de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 ne passent pas au lave-vaisselle.
Nettoyez-les sous le robinet, avec l'accessoire de débit d'eau du bouchon du réservoir d'eau sale (image 1). Laissez le bouchon du réservoir d'eau sale et son accessoire de débit d'eau sécher complètement avant de le remettre sur le réservoir d'eau sale (image 2). Si les deux éléments sont complètement secs, vous pouvez replacer le bouchon sur le réservoir d'eau sale et replacer le tout dans l'appareil (image 3).
Utilisez la fonction Autoclean après chaque séance de nettoyage.
Pour des instructions détaillées, consultez le manuel d'utilisation.
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