Assistance Philips Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir féminin Philips ?

Vous pouvez utiliser la grille de rasage de votre rasoir féminin Philips pour couper et raser les poils du corps : aisselles, bras, jambes et maillot (avec sabot) par exemple.

Avant de commencer :

Avant chaque utilisation, vérifiez que la grille de rasage n'est pas endommagée et remplacez-la lorsqu'elle est usée ou endommagée.

Assurez-vous que l'appareil est propre.

Utilisez toujours le sabot lorsque vous utilisez votre rasoir féminin à proximité des zones intimes (l'extérieur et l'intérieur des grandes lèvres).

Utilisez votre rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche, ou sur une peau propre et sèche.

Pour des résultats optimaux, exfoliez-vous la peau quelques jours avant de vous raser.



Astuce : les principes présentés dans les vidéos ci-dessous s'appliquent à tous les modèles de rasoirs féminins, y compris ceux qui diffèrent des modèles illustrés.

Pendant l'utilisation Bien que votre rasoir féminin puisse être utilisé sur peau sèche ou humide, il est souvent préférable de l'utiliser sur peau sèche. En effet, les poils humides adhèrent à la peau, ce qui les rend plus difficiles à éliminer.

Tenez l'appareil de sorte que la tête de rasage soit entièrement en contact avec votre peau et déplacez-le doucement dans le sens inverse de la pousse des poils. Notez que le sens de la pousse des poils peut varier, même sur différentes zones d'une même partie du corps.

Utilisez votre main libre pour tendre la peau afin de réduire les rides ou les plis éventuels sur la surface de la peau et faire glisser la tête de rasage sur une surface lisse.

Pour le rasage des aisselles, placez votre main à l'arrière de votre tête pour faciliter l'accès.

Si vous utilisez votre rasoir féminin dans le bain ou sous la douche, rincez régulièrement la tête de rasage pour éliminer les poils accumulés. Après-soin Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer des crèmes ou des lotions apaisantes (sans alcool) sur votre peau après le rasage.

Votre peau peut mettre un peu de temps à s'adapter à un nouveau rasoir. Laissez votre peau récupérer entre chaque session.

Nettoyez soigneusement votre rasoir féminin et laissez-le sécher à l'air libre avant de le ranger. Fixez un sabot ou un capot de protection sur votre rasoir avant de le ranger afin de protéger la grille de tout dommage accidentel.