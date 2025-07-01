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Comment préparer mon biberon et ma tétine Philips Avent avant leur première utilisation ?

Nettoyez soigneusement toutes les pièces avant la première utilisation et après chaque utilisation suivante pour assurer une bonne hygiène. Après chaque tétée, démontez toutes les pièces et lavez-les à l'eau chaude savonneuse. Veillez à éliminer tous les résidus d'aliments, puis rincez abondamment. Si vous utilisez un goupillon pour nettoyer la pointe de la tétine, faites-le aussi précautionneusement que possible pour éviter de l'endommager.

Stérilisez les pièces nettoyées dans un stérilisateur Philips Avent ou faites-les bouillir dans de l'eau pendant 5 minutes.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY903/71 , SCY903/01 , SCY906/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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