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Comment ranger de manière optimale les accessoires Aqua de mon aspirateur nettoyeur Philips ?

Chaque aspirateur nettoyeur Philips est équipé d'un réservoir d'eau et de lingettes en microfibre. Pour ranger ces accessoires de manière optimale après chaque utilisation, suivez la procédure ci-dessous (les numéros d'étape correspondent aux illustrations).

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC8349/01, XC8347/01, XC8147/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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