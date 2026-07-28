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Comment éliminer les taches blanches/brunes sur la plaque chauffante de mon stérilisateur Philips Avent ?

Les taches blanches/brunes sont du calcaire. Il s'agit des résidus des minéraux naturellement contenus dans l'eau qui s'accumulent dans les appareils car ils ne s'évaporent pas avec l'eau chauffée. Plus l'eau est calcaire, plus vite les dépôts se forment. Bien que le calcaire ne soit pas dangereux en tant que tel, il est peu esthétique, difficile à nettoyer et peut nuire au fonctionnement des appareils ou endommager leurs composants si vous le laissez s'accumuler. Nous vous recommandons de détartrer le stérilisateur au moins toutes les 2 semaines pour assurer un fonctionnement efficace. Suivez les instructions ci-dessous pour détartrer correctement votre appareil.

Comment éliminer les taches blanches/brunes sur la plaque chauffante de mon stérilisateur Philips Avent ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF291/00 , SCF291/00R1 , SCF291/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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