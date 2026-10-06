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Quelles sont les différences entre les canules Power Flosser ?

Selon le modèle de jet dentaire Power Flosser, votre appareil sera fourni avec une ou plusieurs des canules suivantes :

ID de canule

F1

F2

F3

Nom de la canule

Standard

Confort

Quad Stream

Avantage

Produit un jet d'eau unique pour éliminer les débris et la plaque dentaire.

Canule en caoutchouc souple apportant plus de confort et de facilité de positionnement pour les gencives sensibles.

Canule en caoutchouc souple qui forme un jet d'eau en forme de croix éliminant en douceur la plaque dentaire pour un nettoyage en profondeur en toute simplicité.


 

Quelles sont les différences entre les canules Power Flosser ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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