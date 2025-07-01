Assistance Philips Quels soutiens-gorge porter lors de l'utilisation de mon tire-lait électrique Philips Avent ?

Le port d'un soutien-gorge bien ajusté est essentiel pour tirer votre lait confortablement, efficacement et sans douleur.

Veuillez consulter les conseils d'utilisation correspondant à votre modèle.

Tire-lait électrique portable Natural Care Philips Avent Assurez-vous que : Vous portez un soutien-gorge extensible.

La bande de votre soutien-gorge repose bien à plat sur la peau au niveau de la poitrine et ne se soulève pas. Si vous regardez entre vos seins à l'intérieur de votre soutien-gorge, vous ne devez pas voir de lumière passer à travers la bande.

En étirant la bande avec votre pouce, par exemple, celle-ci ne doit pas s'écarter de plus de 2 à 3 doigts de votre corps afin d'assurer un bon maintien des tissus mammaires.

Les bretelles du soutien-gorge sont réglables afin que vous puissiez ajuster leur longueur pour bien maintenir le tire-lait en place dans votre soutien-gorge, afin d'éviter qu'il ne se décale si vous bougez pendant le tirage. Si vous perdez l'aspiration, essayez d'ajuster les bretelles de votre soutien-gorge afin de mieux maintenir le tire-lait.

Nous vous déconseillons de porter un soutien-gorge à armatures. Tire-lait électrique mains libres Philips Avent Les téterelles et les flacons de recueil s'adaptent à la plupart des soutiens-gorge, qu'ils soient classiques ou d'allaitement.

Si vous ressentez une gêne pendant le tirage, essayez de porter un soutien-gorge plus extensible (mais pas trop ample, afin d'éviter que les flacons de recueil ne glissent pendant la session).

Nous vous déconseillons de porter un soutien-gorge à armatures. Tire-lait électrique simple/double Philips Avent Compatible avec la plupart des soutiens-gorge d'allaitement classiques.

Compatible avec la plupart des soutiens-gorge d'expression dotés de larges fentes adaptées à l'entonnoir du tire-lait (le corps du tire-lait ne pouvant pas être fixé à travers le soutien-gorge).

Nous vous déconseillons d'utiliser un soutien-gorge d'expression doté de trous circulaires à la place des fentes.