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Où acheter des accessoires pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Vous pouvez acheter des pièces et des accessoires pour votre brosse à dents Philips Sonicare dans notre Boutique en ligne. Vous y trouverez des accessoires compatibles : têtes de brosse, chargeurs, coffrets de voyage, etc. Si vous ne trouvez pas la pièce adaptée à votre brosse à dents, contactez-nous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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