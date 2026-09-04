Quelles sont les différences entre les sucettes Philips Avent ?

Les sucettes pour nouveau-nés Philips Avent sont nos sucettes sans anneau les plus légères et les plus petites pour accompagner votre nouveau-né. Une meilleure circulation de l'air aide à limiter l'assèchement et l'irritation de la peau. La sucette ultra start est également fournie avec un étui de stérilisation et de transport permettant de la stériliser au micro-ondes. La sucette ultra start est également disponible en version de nuit.