Assistance Philips Pourquoi les tétines et sucettes Avent sont-elles en silicone plutôt qu'en latex ?

Les avantages du silicone par rapport au latex :

Très transparent, pour un aspect hygiénique et naturel

Adapté aux personnes allergiques au latex

Le silicone est plus durable que le latex

Robuste, il résiste aux dents de votre bébé

Sans goût et inodore, facilite l'association avec l'allaitement au sein. Le latex a une odeur et un goût de caoutchouc, ce qui peut causer un rejet du sein par le bébé

Peut être stérilisé(e) à l'eau bouillante, à la vapeur ou à l'eau froide

Compatible micro-ondes et lave-vaisselle