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Puis-je utiliser mon tire-lait électrique double en tire-lait simple ?

Oui. Vous pouvez utiliser votre tire-lait électrique double ou votre tire-lait électrique mains libres Philips Avent comme tire-lait simple.

Pour ce faire, n'attachez qu'un seul tube au moteur ou détachez le tube d'un flacon de recueil non utilisé.

L'aspiration du tire-lait restera stable même si vous n'utilisez pas le deuxième tube.

Vous pouvez également retirer le tube détaché du moteur ou, si vous utilisez un tire-lait électrique mains libres, le fixer au raccord pour tube afin d'éviter qu'il ne vous gêne et limiter le bruit du bloc moteur.

    Puis-je utiliser mon tire-lait électrique double en tire-lait simple ?

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF543/11, SCD553/11, SCF554/11. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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