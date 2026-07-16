Mon bébé peut-il manipuler le biberon en verre ?

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Non, le biberon en verre doit être manipulé uniquement par des adultes.
Bien que le verre soit solide, ses propriétés naturelles impliquent un risque de casse.
Par ailleurs, le verre peut être tout simplement trop lourd pour votre enfant.
Remarque : ceci explique pourquoi les poignées d'apprentissage ne sont pas adaptées aux biberons en verre.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY933/01 , SCY933/02 , SCD878/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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