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Mon téléphone est-il compatible avec l'application Philips GroomTribe ?

Vous pouvez télécharger l'application Philips GroomTribe sur votre téléphone pour l'utiliser avec votre rasoir Philips à connexion Bluetooth®. L'application est compatible avec l'iPhone 6S (ou version ultérieure) sous iOS 11.3 ou version ultérieure. Elle peut également être utilisée sur les téléphones Android dont l'écran fait plus de 4,5 pouces, disposant d'un système d'exploitation version 6.0 ou supérieure et du Bluetooth® version 4.1 ou supérieure.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XP9407/37 , XP9202/10 , XP9202/30 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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