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À quoi sert la fonction air froid de mon sèche-cheveux Philips ?

La fonction air froid de votre sèche-cheveux Philips produit de l'air frais. Utilisez cette fonction à la fin de votre séance de séchage pour fixer votre coiffure et faire briller vos cheveux.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHD720/13 , BHD827/00 , BHD170/40 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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