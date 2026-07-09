À quoi sert la fonction air froid de mon sèche-cheveux Philips ?

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La fonction air froid de votre sèche-cheveux Philips produit de l'air frais. Utilisez cette fonction à la fin de votre séance de séchage pour fixer votre coiffure et faire briller vos cheveux.
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