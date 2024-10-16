Quelle quantité de nourriture puis-je préparer dans mon Airfryer Philips ?

Utilisez un moule ou un plat adapté au panier et à la cuve de votre Airfryer tout en laissant un peu d'espace sur les côtés pour permettre à l'air de circuler.



Ne remplissez les plaques ou les moules qu'à mi-hauteur maximum car la pâte gonfle lors de la friture. Si vous versez trop de pâte sur la plaque ou dans le moule, la pâte risque de toucher l'élément chauffant de votre Airfryer et le haut de la préparation pourrait brûler.





Les solutions ci-dessus vous ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.