Assistance Philips Comment éliminer l'eau d'une sucette Philips Avent ?

Après le nettoyage, de l'eau peut rester coincée dans la tétine de votre sucette Philips Avent. L'eau est sans danger pour votre bébé, mais vous pouvez la retirer en suivant ces quelques étapes simples.

Lavez-vous les mains. Tenez la sucette avec la tétine vers le haut. Pressez la tétine entre votre pouce et votre index et secouez-la légèrement pour expulser l'eau. Les éventuelles gouttelettes d'eau restantes dans la tétine sècheront à l'air libre.

Conseil : remplacez vos sucettes toutes les 4 semaines pour une meilleure hygiène.