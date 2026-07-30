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Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans. 

Selon votre modèle, votre brosse à dents Philips Sonicare peut se charger de différentes façons. Veillez à utiliser le chargeur d'origine fourni avec votre brosse à dents. Tous les chargeurs Philips Sonicare ne sont pas interchangeables. Le chargeur peut être doté d'un connecteur USB-A nécessitant un adaptateur secteur (non inclus).

Lisez les instructions suivantes pour savoir comment charger votre brosse à dents. 
  1. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
  2. Placez le manche de la brosse à dents sur le chargeur.
  3. Le voyant de la batterie clignote* pour indiquer que votre brosse à dents est en cours de charge. Il cesse de clignoter une fois la charge terminée, ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures. 
Vous pouvez laisser votre brosse à dents sur un chargeur branché entre deux brossages, car cela n'affecte pas la durée de vie de la batterie. 

*Remarque : La DailyClean 1100 n'est pas équipée d'un voyant de batterie.
 

Chargeur standard Philips Sonicare

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX6600/52 , HX6600/11 , HX6600/12 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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