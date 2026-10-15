Payez plus tard avec Klarna
À mesure que votre bébé grandit, il n'aura plus besoin de sa sucette tout le temps mais seulement à certains moments de la journée. Découvrez quand et comment arrêter d'utiliser la sucette Philips Avent.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF099/99, SCF087/22, SCF087/25. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
J'ai suivi l'actualité sur les sucettes et le BPA. Comment pouvez-vous garantir que les sucettes Philips Avent sont sans BPA ?
Comment arrêter d'utiliser les sucettes Philips Avent
Comment éliminer l'eau d'une sucette Philips Avent ?
Les recommandations concernant l'âge de Philips Avent sont-elles importantes ?
Quelles sont les différences entre les sucettes Philips Avent ?
Comment vérifier l'état de ma sucette Philips Avent
Combien de temps s'utilise une sucette Philips Avent ?
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips