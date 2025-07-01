Assistance Philips De quoi sont composés les biberons/pièces Philips Avent ?

Les biberons Philips Avent sont fabriqués à partir de matériaux 100 % sans BPA. Les biberons sont en polypropylène, en polyéthersulfone ou en polyphénylsulfone.

Pièces sans BPA Toutes les pièces Philips Avent en contact avec le lait maternel et la nourriture sont 100 % sans BPA. Les tétines Philips Avent sont en silicone et la valve AirFree est composée de PBT et de silicone (LSR).