De quoi sont composés les biberons/pièces Philips Avent ?

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Les biberons Philips Avent sont fabriqués à partir de matériaux 100 % sans BPA. Les biberons sont en polypropylène, en polyéthersulfone ou en polyphénylsulfone.
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