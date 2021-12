Rester en forme et active pendant la grossesse présente beaucoup d'avantages. Cela apaise les douleurs et les courbatures, améliore le sommeil et réduit même le stress. Faire du sport pendant votre grossesse est non seulement sans danger, mais c'est également recommandé et une excellente façon de se préparer pour la séance la plus importante : l'accouchement !

Cinq séances de sport sans danger spécial grossesse que vous pouvez commencer dès aujourd'hui :