Biberons anti-coliques

En grandissant, votre bébé n'a plus les mêmes besoins en matière de tétine. Il gagnera en confiance lorsqu'il boira au biberon et pourra boire plus de lait en moins de temps.

Nos tétines sont conçues pour laisser passer la bonne quantité de lait en fonction de l'étape de développement de votre bébé. Elles sont disponibles en plusieurs débits, de lent à rapide.