Des idées uniques pour le premier Noël de votre bébé

Une décoration de Noël personnalisée . La mise en place du sapin de Noël représente un moment important de la célébration. Surtout quand il est décoré d'ornements uniques et significatifs, comme une décoration personnalisée avec le nom de votre bébé et l'année de son premier Noël. Les années suivantes, cette décoration vous rappellera ce moment spécial . Et qui sait, une fois grand, votre enfant choisira peut-être de perpétuer cette tradition en continuant de placer cette décoration sur son propre sapin !

Une tenue de fête . Choisir une jolie tenue de fête pour votre tout-petit et immortaliser l'instant avec une photo est une façon créative de se souvenir de la période la plus merveilleuse de l'année. Tous les invités seront émerveillés devant un mini-flocon de neige ou un joli petit Père Noël . Cadrez bien la photo en plaçant le bébé au centre pour commémorer idéalement ce jour spécial.

Des douceurs saines. Une merveilleuse façon de surprendre un bébé un peu plus grand pour Noël est de lui préparer des friandises de Noël saines. Que diriez-vous de couper un kiwi ou des raisins et de les disposer en forme de sapin de Noël ? Ou préparez des bonshommes de neige avec de petites boules de melon piquées sur une brochette. Fabriquez-leur un chapeau et un foulard avec une framboise et voici votre petit bonhomme de neige ! Lorsque votre enfant sera un peu plus grand, vous pourrez même les préparer ensemble.