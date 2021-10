Comment organiser votre propre séance d'exercice en plein air 

Vous voulez travailler un peu plus votre endurance ? Le cardio training est adapté pour vous. Contrairement au circuit training, où vous effectuez des activités courtes à haute intensité, le cardio est axé sur des mouvements répétitifs à intensité modérée sur une période plus longue1. De la marche et au vélo en passant par la danse et l'aviron, toutes ces activités sont considérées comme du cardio training. Courir est probablement l'exercice cardio le plus connu. La course à pied peut être très bénéfique pour votre santé : elle stimule votre humeur et votre capacité à vous concentrer et améliore également votre santé cardiovasculaire. C'est un excellent moyen de brûler des calories, ce qui est parfait si vous souhaitez perdre du poids.

Vous voulez ressentir l'euphorie du coureur ? C'est super, mais sachez que courir et développer votre endurance ne sont pas choses faciles. Débutez de manière responsable et habituez-vous à un rythme de marche rapide. Après un certain temps, vous pouvez suivre un programme de course pour débutants. Ces programmes, que vous pouvez trouver en ligne, alternent la marche et la course. Vous adopterez progressivement un rapport course/marche plus élevé, puis vous courrez 30 minutes sans vous arrêter sans même vous en rendre compte ! Vous ne parvenez pas à suivre le programme ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement répéter le programme de cette semaine plusieurs fois. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être le plus rapide, mais d'obtenir un corps plus robuste de façon saine.

Pour éviter toute blessure, étirez-vous correctement avant et après votre séance. Les muscles endoloris font partie intégrante de la course à pied, mais si une partie de votre corps commence à vous faire mal, veillez à consulter un kinésithérapeute.