Commencez le repas de Noël avec des hors-d'œuvres, des petites bouchées pour ouvrir l'appétit de vos invités.

Mini-pizzas au basilic et au brocoli

Ludiques pour les petits comme pour les grands : des mini-pizzas saines au basilic et au brocoli. Préparez une pâte à pizza en pétrissant 500 grammes de farine, un sachet de levure de boulanger, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 250 millilitres d'eau de façon à former une boule. Laissez-la lever dans un saladier recouvert d'un film adhésif pendant 30 minutes.

Pendant ce temps, faites cuire 300 à 400 grammes de brocoli dans de l'eau salée pendant 3 à 4 minutes. Mettez le brocoli dans un bol et ajoutez 30 grammes de basilic frais et 1 gousse d'ail finement hachée. Ajoutez 200 millilitres de crème fraîche et assaisonnez à votre goût.

Divisez la pâte levée en tout petits pâtons et étalez-les en forme de disque. C'est à vous de choisir la taille de vos pizzas ! Répartissez la sauce au basilic sur les pizzas et ajoutez-y des fleurettes de brocoli, de la ciboule et du fromage râpé. Faites cuire ces petits amuse-bouches sur la grille centrale du four pendant 15 minutes à 220 °C. Les en-cas sains arrivent !