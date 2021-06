Une des façons les plus courantes de boire un expresso est le café ristretto. Mais qu'est-ce qu'un ristretto et quelle est la différence entre ristretto et expresso ? Un ristretto est tout simplement un expresso plus fort et plus concentré.



Pour moins d’intensité, essayez un américano, qui est un expresso mélangé avec de l’eau chaude. Et si un américano est encore trop corsé pour vous, laissez-vous tenter par l’un des autres cafés à base d’expresso.