Types de café : connaissez-vous votre café ?



Avec autant de variétés de cafés et d’expressos, on peut dire sans problème qu’il existe pour chaque personne un type de café idéal. Cependant, arriver à décrypter les différents types de café et de boissons à base d’expresso peut parfois s’avérer déroutant. La bonne nouvelle, c’est qu’une fois qu’on vous aura détaillé les différents types de café, vous deviendrez alors votre propre barista et pourrez préparer votre café et votre expresso à la maison.



Découvrez les boissons au café et expresso les plus populaires ainsi que quelques conseils pour les préparer. Après avoir lu cet article, vous aurez une vraie liste des types de café et d’expresso qui pourront satisfaire vos envies de caféine.