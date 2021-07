Comment nettoyer un tapis et une moquette : votre guide ultime pour laver un tapis chez soi



Un tapis ou une moquette propre et confortable rend n’importe quelle maison agréable. Mais c’est souvent là où nous nous sentons le mieux que les taches ont tendance à apparaître. Soyons honnêtes, la poussière, les liquides renversés, et autres saletés après un repas ou une soirée film sont inévitables, et un peu plus difficiles à enlever sur un tapis et une moquette que sur un carrelage ou un plancher stratifié.



Une fois que vous saurez comment nettoyer un tapis ou une moquette, cela deviendra un jeu d’enfant. Nous allons vous fournir ici un guide simple pour laver une moquette à la maison. Lisez la suite pour savoir à quel point il est facile d’aspirer une moquette et comment la nettoyer en profondeur vous-même, sans beaucoup d’efforts ou de méthodes compliquées.