La meilleure façon de faire la poussière est de commencer par le plus haut. Le problème quand on commence à aspirer le sol, est que lorsque vous passez sur les rebords de fenêtre et les meubles après, une partie de la poussière va tomber et vous aurez à passer l’aspirateur une deuxième fois. Commencez par le haut – cadres de fenêtre, de porte et armoires – et continuez vers le bas.