L'application Philips Sonicare for Kids (« Application ») aide les parents à améliorer et surveiller les habitudes de brossage de leurs enfants. De plus, elle leur fournit des informations personnalisées selon les données de brossage de leurs enfants (« Services »). L'Application utilise des données personnelles collectées ou traitées par le manche de brosse à dents Philips Sonicare for Kids avec connexion Bluetooth (« Dispositif ») et/ou l'Application. Le responsable du traitement de vos données personnelles dans le cadre de la présente Déclaration de confidentialité est Philips Oral Healthcare, LLC, sis au 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, États-Unis (« Philips », « notre », « nos » ou « nous »). La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles collectées par l'Application et le Dispositif. Cette Déclaration de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre nos pratiques de confidentialité dans le cadre de votre utilisation de nos Services, y compris les données personnelles que nous collectons, les raisons pour lesquelles nous les collectons, l'usage que nous en faisons, ainsi que vos droits individuels. Veuillez également prendre connaissance de notre Déclaration relative aux cookies, ainsi que de nos Conditions d’utilisation, qui décrivent les conditions dans lesquelles vous pouvez utiliser nos Services.
L'application Philips Sonicare for Kids (« Application ») aide les parents à améliorer et surveiller les habitudes de brossage de leurs enfants. De plus, elle leur fournit des informations personnalisées selon les données de brossage de leurs enfants (« Services »).
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Données analytiques sensibles Avec votre consentement, nous collectons des données analytiques sur les habitudes de brossage de votre enfant et l'utilisation de l'Application, notamment le type de brosse à dents (manuelle, électrique ou Sonicare), les données du manche de la brosse à dents (numéro de modèle, numéro de série, version du micrologiciel, fabricant), la durée de brossage, l'heure de début de brossage et l'intensité (« Données de brossage »). Nous utilisons et/ou regroupons les Données de brossage à des fins analytiques pour améliorer l'Application et les Services, y compris pour améliorer l'expérience générale de votre enfant avec l'Application, les jeux et graphismes de l'Application et les performances du Dispositif. Philips garantit que le traitement des Données de brossage est soumis aux mesures adéquates de protection des données. Parmi d'autres, Philips associe les Données de brossage à un identifiant aléatoire et remplace toute adresse IP associée aux Données de brossage par une adresse IP générique avant le stockage. Avant de collecter des données sensibles, nous vous informons et vous demandons votre consentement explicite, conformément à l'article 9.2.a. du règlement (UE) 2016/679. En dehors des données mentionnées ci-dessus, nous vous demandons de ne pas nous envoyer ni nous divulguer de données personnelles sensibles (par exemple, votre numéro de sécurité sociale, des renseignements sur votre origine raciale ou ethnique, vos opinions politiques, religieuses, philosophiques ou autres, votre santé, votre vie ou votre orientation sexuelle, vos caractéristiques biométriques ou génétiques, vos antécédents judiciaires ou votre appartenance à un syndicat) sur l'Application ou par son intermédiaire, ni d'une quelconque autre manière. Sans votre consentement, Philips ne traitera en aucun cas les Données de brossage. Ainsi, les Données de brossage seront stockées dans l'Application de votre dispositif mobile, à laquelle Philips n'aura pas accès. Vous aurez le contrôle de ces données. Si vous supprimez le profil de votre enfant et/ou l'Application, les Données de brossage seront effacées de votre dispositif mobile.
Données analytiques sensibles
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Données combinées Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les données du compte, les Cookies et les données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation des médias numériques Philips, comme les réseaux sociaux, sites Web, e-mails, applications et produits connectés, y compris adresse IP, cookies, informations sur le dispositif mobile, communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, informations de géolocalisation et sites Web que vous visitez. Nous utilisons vos données combinées pour améliorer le contenu, les fonctionnalités et l'accessibilité de l'Application, des Dispositifs et des Services, et pour développer de nouveaux produits et services. Par conséquent, nous considérons que le traitement de vos données combinées est nécessaire aux fins des intérêts légitimes de Philips en vertu de l'article 6.1. (f) du règlement (UE) 2016/679. Avant de traiter des Données sensibles aux fins mentionnées dans cette section, nous vous informons et vous demandons votre consentement explicite, conformément à l'article 9.2.a. du règlement (UE) 2016/679 et à la loi générale brésilienne sur la protection des données (LGPD), loi fédérale n° 13,709/2018. Les Données combinées excluent les Données personnelles concernant votre enfant. Si vous consentez à recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser, en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des messages de marketing et des communications promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que les applications mobiles et les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser vos Données combinées. Nous demandons votre consentement avant de vous envoyer des communications promotionnelles.
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Autorisations
L'Application peut demander votre autorisation pour accéder aux capacités de stockage de votre dispositif mobile, aux capteurs ou à d'autres fonctions (p. ex., photos, caméra, Wi-Fi, géolocalisation ou Bluetooth). Nous demandons un accès lorsque c'est strictement nécessaire pour fournir les Services tels que détaillés ci-dessous.
Autorisations
Philips peut transmettre vos données personnelles à des prestataires de services tiers, des partenaires commerciaux, ou d'autres tiers conformément à la présente Déclaration de confidentialité et/ou aux législations en vigueur.
Prestataires de services Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser et commercialiser nos Services ainsi qu'à offrir une assistance pour ces Services. Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants : Ces prestataires de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'Application ou à la prestation des Services. Ces prestataires de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage et/ou les technologies connexes nécessaires à l'analyse de l'Application. Philips exige de tous ses prestataires de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos prestataires de services qu'ils ne traitent vos données personnelles qu'en conformité avec nos instructions et uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données personnelles. Autres tiers Philips peut également travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Si Philips partage des données personnelles avec des tiers qui utilisent vos données personnelles à leurs propres fins, Philips s'assurera de vous informer et/ou d'obtenir votre consentement conformément aux lois applicables avant de partager vos données personnelles. Veuillez lire attentivement leurs déclarations de confidentialité lorsqu'ils vous informent de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données personnelles qu'ils collectent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent. Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés affiliées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire. Notez que lorsque vous vous connectez à l'aide de votre compte Facebook via Android, vous permettez à Facebook de recueillir les informations suivantes via le SDK de Facebook : Facebook peut également recueillir des données analytiques sur votre utilisation du SDK, des informations sur le nom de l'Application que vous utilisez, la date à laquelle vous avez autorisé la connexion et tout URL associé à votre connexion. Vous trouverez plus d'informations sur la façon dont Facebook utilise vos informations en lisant la Politique d'utilisation des données de Facebook. Notez que la fonctionnalité de connexion via Facebook est entièrement facultative, nous vous permettrons toujours de vous connecter à l'aide de votre compte MyPhilips. Transfert transfrontalier Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous sollicitons des prestataires de services, et en utilisant les Services, vous reconnaissez le transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles. Si vous vous trouvez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou à nos prestataires de services situés en dehors de l'EEE, qui sont reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données conforme aux normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pour les transferts de l'EEE vers des pays qui ne sont pas jugés adéquats par la Commission européenne, tels que les États-Unis, nous avons mis en place des mesures adéquates, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données relatives aux clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en nous contactant ici. Combien de temps conservons-nous vos données ? Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire ou autorisé compte tenu de la finalité de la collecte de ces données. Les critères que nous utilisons pour déterminer nos périodes de conservation englobent : (i) la durée de votre utilisation de l'Application et des Services ; (ii) l'existence éventuelle d'une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) l'utilité ou non de la conservation compte tenu de notre statut juridique (par exemple, en ce qui concerne les délais de prescription, les litiges ou les enquêtes réglementaires).
Prestataires de services
Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser et commercialiser nos Services ainsi qu'à offrir une assistance pour ces Services.
Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants :
Ces prestataires de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'Application ou à la prestation des Services.
Ces prestataires de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage et/ou les technologies connexes nécessaires à l'analyse de l'Application.
Philips exige de tous ses prestataires de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos prestataires de services qu'ils ne traitent vos données personnelles qu'en conformité avec nos instructions et uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données personnelles.
Autres tiers
Philips peut également travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Si Philips partage des données personnelles avec des tiers qui utilisent vos données personnelles à leurs propres fins, Philips s'assurera de vous informer et/ou d'obtenir votre consentement conformément aux lois applicables avant de partager vos données personnelles. Veuillez lire attentivement leurs déclarations de confidentialité lorsqu'ils vous informent de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données personnelles qu'ils collectent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.
Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés affiliées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire.
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Transfert transfrontalier
Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous sollicitons des prestataires de services, et en utilisant les Services, vous reconnaissez le transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles.
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Combien de temps conservons-nous vos données ?
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Nous prenons au sérieux notre devoir de protection des données que vous confiez à Philips contre tout altération, perte, abus, divulgation ou accès accidentel ou non autorisé. Philips déploie différentes technologies de sécurité et mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données. À cette fin, nous mettons en œuvre, entre autres, des contrôles d'accès et nous utilisons des pare-feu et des protocoles sécurisés.
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Contactez-nous Aux fins de l'article 27 du règlement (UE) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Pays-Bas) agit en tant que notre représentant dans l'Union européenne. Pour toute question concernant la présente Déclaration de confidentialité ou la façon dont Philips utilise vos données personnelles, vous pouvez nous contacter (y compris notre responsable de la protection des données et/ou représentant) ici. Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation auprès d'un organisme de contrôle compétent dans votre pays ou région.
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