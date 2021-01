Prestataire de services

Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser et commercialiser nos Services ainsi qu'à offrir une assistance pour ces Services.

Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants :

Fournisseurs informatiques et de services Cloud

Ces fournisseurs de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'Application ou à la fourniture des Services.



Philips exige de tous ses fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos fournisseurs de services qu'ils ne traitent vos données personnelles qu'en conformité avec nos instructions et uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données personnelles.

Autres tiers

Philips peut également travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Si Philips partage des données personnelles avec des tiers qui utilisent vos données personnelles à leurs propres fins, Philips s'assurera de vous informer et/ou d'obtenir votre consentement conformément aux lois applicables avant de partager vos données personnelles. Veuillez lire attentivement leurs déclarations de confidentialité lorsqu'ils vous informent de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données personnelles qu'ils collectent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.



Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre politique de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés affiliées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire.



Transfert transfrontalier

Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous sollicitons des fournisseurs de service, et en utilisant les Services, vous reconnaissez le transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles.



Si vous vous trouvez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou à nos prestataires de services situés en dehors de l'EEE, qui sont reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données conforme aux normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici. Pour les transferts de l'EEE vers des pays qui ne sont pas jugés adéquats par la Commission européenne, tels que les États-Unis, nous avons mis en place des mesures adéquates, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données relatives aux clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en écrivant à l'adresse privacy@philips.com.

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire ou autorisé compte tenu de la finalité de la collecte de ces données. Les critères que nous utilisons pour déterminer nos délais de conservation comprennent : (i) la durée de votre utilisation de l'Application et des Services ; (ii) s'il y a une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) si la conservation est souhaitable compte tenu de notre statut juridique (par exemple en ce qui concerne les délais de prescription, les litiges ou les enquêtes réglementaires).

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)

