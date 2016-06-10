Prestataires de services Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser et commercialiser nos Services ainsi qu'à offrir une assistance pour ces Services. Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants : Prestataires informatiques et de services Cloud Ces prestataires de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'Application ou à la prestation des Services. Prestataires de Services analytiques. Ces prestataires de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage et/ou les technologies connexes nécessaires à l'analyse de l'Application. Philips exige de tous ses prestataires de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos prestataires de services qu'ils ne traitent vos données personnelles qu'en conformité avec nos instructions et uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données personnelles. Autres tiers Philips peut également travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Si Philips partage des données personnelles avec des tiers qui utilisent vos données personnelles à leurs propres fins, Philips s'assurera de vous informer et/ou d'obtenir votre consentement conformément aux lois applicables avant de partager vos données personnelles. Veuillez lire attentivement leurs déclarations de confidentialité lorsqu'ils vous informent de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données personnelles qu'ils collectent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent. Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés affiliées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire. Notez que lorsque vous vous connectez à l'aide de votre compte Facebook via Android, vous permettez à Facebook de recueillir les informations suivantes via le SDK de Facebook : Événements de l'Application : cela recouvre les événements génériques de l'Application (p. ex. installation ou lancement de l'Application) et d'autres journalisations standard pour les indicateurs du produit (p. ex. chargement et performances du SDK).

: cela recouvre les événements génériques de l'Application (p. ex. installation ou lancement de l'Application) et d'autres journalisations standard pour les indicateurs du produit (p. ex. chargement et performances du SDK). Données de configuration : lorsqu'un utilisateur est connecté, le SDK effectue des requêtes périodiques en arrière-plan pour gérer automatiquement le cycle de vie du jeton d'accès.

: lorsqu'un utilisateur est connecté, le SDK effectue des requêtes périodiques en arrière-plan pour gérer automatiquement le cycle de vie du jeton d'accès. Informations d'erreur : le SDK capture les informations d'erreur, y compris pendant l'initialisation du SDK, qui peuvent inclure l'ID d'utilisateur des personnes connectées à Facebook.

: le SDK capture les informations d'erreur, y compris pendant l'initialisation du SDK, qui peuvent inclure l'ID d'utilisateur des personnes connectées à Facebook. Données à court terme : le SDK mesure certaines activités utilisateur afin de gérer les cas de fraude et d'abus. Ces données ne sont conservées que très brièvement pour les utilisateurs non connectés à Facebook. Facebook peut également recueillir des données analytiques sur votre utilisation du SDK, des informations sur le nom de l'Application que vous utilisez, la date à laquelle vous avez autorisé la connexion et tout URL associé à votre connexion. Vous trouverez plus d'informations sur la façon dont Facebook utilise vos informations en lisant la Politique d'utilisation des données de Facebook. Notez que la fonctionnalité de connexion via Facebook est entièrement facultative, nous vous permettrons toujours de vous connecter à l'aide de votre compte MyPhilips. Transfert transfrontalier Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous sollicitons des prestataires de services, et en utilisant les Services, vous reconnaissez le transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles. Si vous vous trouvez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou à nos prestataires de services situés en dehors de l'EEE, qui sont reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données conforme aux normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pour les transferts de l'EEE vers des pays qui ne sont pas jugés adéquats par la Commission européenne, tels que les États-Unis, nous avons mis en place des mesures adéquates, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données relatives aux clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en nous contactant ici. Combien de temps conservons-nous vos données ? Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire ou autorisé compte tenu de la finalité de la collecte de ces données. Les critères que nous utilisons pour déterminer nos périodes de conservation englobent : (i) la durée de votre utilisation de l'Application et des Services ; (ii) l'existence éventuelle d'une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) l'utilité ou non de la conservation compte tenu de notre statut juridique (par exemple, en ce qui concerne les délais de prescription, les litiges ou les enquêtes réglementaires). Cliquez ici pour en lire plusAfficher moins